تنغير …اهتمام خاص بدور الطالب لمحاربة الهدر المدرسي

تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي دخلت مرحلتها الثالثة منذ شتنبر 2018، على المساهمة الفاعلية في محاربة الهدر المدرسي في المناطق القروية بإقليم تنغير من خلال الاهتمام بدور الطالب.

وتبذل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجهودات من أجل توفير السكن وتجهيز دور الطالب والطالبة ليستفيد منها تلاميذ المناطق القروية الذين يتابعون دراستهم في المسالك الإعدادية والثانوية.

وتولي المبادرة أهمية قصوى لهذه الفئة بالعمل على توفير كافة الشروط اللازمة لنزلاء هذه الدور ومنحهم البيئة المواتية للتعلم، مع إيلاء أهمية خاص لتأهيل هذه البنيات وتجهيزها بشكل جيد.

ومن ضمن هذه البنايات توجد دار الطالب ودار الطالبة بتنغير، وهما من المؤسسات الاجتماعية التي تضطلع بدور محوري في استقطاب التلاميذ والتلميذات المنحدرين من العالم القروي والذين يودون متابعة دراستهم في مدينة تنغير.

وتوفر البنايتان أماكن لمبيت هؤلاء التلاميذ والتلميذات، مع العديد من البنيات التحتية الهامة، لاسيما فضاءات للمطالعة والتنشيط الثقافي والرياضي.