المبادرة الوطنية…التعليم الأولي بالفقيه بن صالح ضمن الأولويات

أولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التعليم الأولي بإقليم الفقيه بن صالح عناية خاصة، مدرجة إياه ضمن الأولويات الأساسية، باعتباره ورشا ومحورا هاما في مسار تأهيل النظام التربوي بالإقليم.

وعلى ضوء هذا الالتزام، قامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتمويل تجهيز المركز الاجتماعي الثقافي في “أولاد سعيد” بجماعة سيدي حمادي بمبلغ 500 ألف درهم، بهدف تمكين أطفال هذا التجمع السكاني والبلدات المحيطة به من اكتساب المهارات الأساسية منذ سن مبكرة.

ومن خلال هذا الدعم ، تسعى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أيضا إلى المساهمة في توطيد مسار إصلاح هذا القطاع عبر تشجيع والعناية بالطفولة المبكرة، من خلال التعليم المبكر كورش وطني واسع النطاق، يكتسي أهمية قصوى في تطوير نظام التربية والتكوين.

ويندرج هذا الدعم المالي للمبادرة، في إطار المرحلة الثالثة ، وبشكل خاص برنامجها المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، التي تسعى لمواكبة الأطفال والمراهقين، بهدف تقليص التفاوتات في مجال التربية، من خلال تمكين الأطفال والمراهقين ، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 سنة المنحدرين من أوساط محرومة، من الاستفادة من الدعم المدرسي وتطوير مسارهم عبر إعدادهم منذ سن مبكرة على التفاعل مع الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية.