الشميطي تنفي طلاقها

خرجت المغنية إيمان الشميطي، عن صمتها لترد على خبر طلاقها، الذي يتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام.

وكتبت إيمان، خريجة برنامج “أرابز غوت تالنت”، تعليقا نفت فيه الخبر، قبل أن تضيف، لا يمكنها الانفصال عن والد ابنها مهما كانت الظروف، لتضع حدا للإشاعات المتداولة.

وفي سياق متصل، تحدثت الشميطي، في وقت سابق، عن معاناتها بعد إصابتها بالاكتئاب، إذ كتبت في تعليق “للأسف أعاني اكتئابا حادا، وألما نفسيا مستمرا، حاولت بكل الطرق أن أتغلب عليه، ولكن في كل مرة ينتصر علي، أنا عارفة أنه لا الزمان ولا الوضع يسمح، ولكن إحساسي بأنه شيء ممكن يهون ولو بالقليل عليا”.

وعادت الشميطي، إلى الساحة الفنية، بأغنية جديدة من إنتاج شركة “روتانا”، تحمل عنوان “أطق الباب”.

وتعد أغنية الشميطي، من نظم الشاعر خالد العوض، وألحان ناصر الصالح، والذي سبق أن تعاونت معه في إنجاز أغنية “ما مل قلبك”، التي حققت نسبة استماع عالية، تجاوزت 39 مليون مشاهدة في ظرف 8 أشهر.

إ. ر