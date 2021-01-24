بلعياشي يروج لجديده

حدد المغني نعمان بلعياشي، اليوم (الجمعة) موعدا لطرح أحدث اعماله الفنية، على قناته الخاصة على موقع “يوتوب”.

وتقاسم نعمان مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”، صورة لترويج عمله الجديد، الذي صوره على طريقة فيديو، لينهي فترة غيابه عن الساحة الفنية والتي دامت أشهرا طويلة.

ونشر نعمان، الذي يعتبر من أشهر المغنين الشباب، في بادئ الأمر، عددا من مقاطع الترويج للأغنية، دون الكشف عن عنوانها، ليعود بعد ذلك، في إطار تشويق جمهوره لجديده، علما أنه اختار أن تكون الاغنية رومانسية.

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان نعمان بلعياشي أغنية بعنوان “ألو”، أصدرها قبل ستة أشهر على طريقة فيديو كليب من كلماته وألحانه، وحققت أزيد من 7 ملايين مشاهدة على موقع “يوتوب”.

وطرح نعمان أغاني عرفت نجاحا مهما، منها “باينة” و”جمالي” و”بنت الحمومة” و”مي يا مور” وغيرها.

إ.ر