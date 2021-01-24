الرصاص لإيقاف معنف زوجته

وضع زوج عمره 33 سنة، رهن الحراسة النظرية، بعد اعتقاله في الساعات الأولى صباح أول أمس (الأربعاء) من قبل فرقة متنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، بعدما عرض زوجته لاعتداء جسدي ولفظي وألحق خسائر مادية بملك الغير بشارع بحي الزهور/ مونفلوري بمقاطعة سايس.

واضطر مقدم شرطة رئيس لإشهار سلاحه الوظيفي في وجه الزوج الهائج الذي كان في حالة غير طبيعية مندفعا بشكل قوي وعرض سلامة زوجته وأشخاص وعناصر الشرطة إلى تهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن تتم السيطرة عليه من قبل عناصر الفرقة التي تلقت إشعارا بذلك.

واضطر موظف الأمن لإطلاق عدة عيارات نارية لإجبار المتهم على تسليم نفسه، بعدما أبدى مقاومة عنيفة لعناصر الشرطة التي تدخلت لإيقافه بعد أن توصلت شرطة النجدة بإشعار حول الحالة التي كان عليها، وما أحدثه من فوضى عارمة بالشارع العام مباشرة، بعد خلاف مع زوجته بمنزلهما.

حميد الأبيض (فاس)