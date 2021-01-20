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مشروع ” APT2C ” : توزيع لوحات الكترونية على عدد من التلاميذ بسيدي إفني

منذ 3 ساعات
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تم، أمس الثلاثاء، بالجماعة الترابية “امستي” بإقليم سيدي إفني، توزيع مجموعة من اللوحات الإلكترونية على عدد من التلاميذ بثانوية المغرب العربي الإعدادية ، المنخرطين في مشروع ” APT2C ” بهذه المؤسسة، وذلك قصد تحفيزهم وتشجيعهم على التحصيل الدراسي .

وتندرج هذه المبادرة، بحسب بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم واد نون ، في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار 51.17 في شقها المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية، و تمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من الحق في التمدرس.

(و م ع)

 

منذ 3 ساعات
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