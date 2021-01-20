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مشروع ” APT2C ” : توزيع لوحات الكترونية على عدد من التلاميذ بسيدي إفني
تم، أمس الثلاثاء، بالجماعة الترابية “امستي” بإقليم سيدي إفني، توزيع مجموعة من اللوحات الإلكترونية على عدد من التلاميذ بثانوية المغرب العربي الإعدادية ، المنخرطين في مشروع ” APT2C ” بهذه المؤسسة، وذلك قصد تحفيزهم وتشجيعهم على التحصيل الدراسي .
وتندرج هذه المبادرة، بحسب بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم واد نون ، في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار 51.17 في شقها المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية، و تمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من الحق في التمدرس.
(و م ع)