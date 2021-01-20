نموس: الشيخات بريئات من تأخر وصول اللقاح

بمناسبة الحديث عن تأخر وصول لقاح كوفيد 19، وانتظار دول العالم الثالث أجمع بما فيها العربية والإسلامية كما هو حال المغرب تطوير هذا الأخير من طرف الأمم المتقدمة تقنيا وعلميا تبرز على السطح مسألة ضعف البحث العلمي.

وعند كل مناسبة مماثلة تثار خلالها أسباب ومسببات تخلف البحث العلمي في بلدنا السعيد، وكذا مكانة العلم والعلماء في رقي الشعوب والأمم حتى تصبح رؤوس الشيخات والشيوخ أمام مقصلة “النقاد” على مواقع التواصل الاجتماعي فيمسون بذلك المشجب الحامل لكل أسباب الفشل والتخلف.

بكل بساطة يحصر البعض تأخر البحث العلمي في أن الدولة ” كرمت الفنانين والشيخات وتركت العلم والعلماء في الهامش” كما لو أن فاطنة بنت الحسين رحمة الله عليها عاشت حياة الترف والنعيم وعايدة ماتت وتركت أسطول سيارات فارهة اختلف ورتتها الشرعيين في كيفية تقسيمهن كثركة.

آه،آه … روائع مثل “حاجتي في كريني ” بصوت فاطنة بنت الحسين أو “كبة الخيل على الخيل” بصوت عايدة، كانت تؤدى في الأعراس والمواسم وبعض المهرجانات بمقابل هزيل لا يليق بأهرامات العيطة، ولابتاريخنا، وثراتنا وانعكاس وجهنا على المرآة.

أغلب شيخات المغرب عاشوا أوضاعها مزرية وماتوا في الهامش، ثم بعد ذلك صاروا نسيا منسيا، ومن لا زال على قيد الحياة يحيى حياة البؤس وضنك العيش، فالشيخات والشيوخ بريئات وبريؤون من تأخر البحث العلمي.

في كل بلدان العالم المتقدم منها على حيث طور اللقاح يعيش الفنان بحبوحة العيش، يتمتع بنعيم الخالق يمنة ويسرة بل ويجد سعة في أن يتبرع للمجتمع المدني والأعمال الخيرية.

التقدم والازدهار بصفة عامة سلسلة متكاملة ، شجرة باسقة يجني ثمارها الفنان والرياضي والسياسي و المتشرد إن وجد، كما لا يوجد بلد في العالم متقدم جدا رياضيا أو فنيا أو تقافيا ومتأخر تقنيا وعلميا، النهضة العلمية في حد ذاتها وباء لا يقتصر على قطاع بعينه.

الدولة لم تهتم قط بالشيخات رغم أنه واجبها، ولم تخصص لهم رقم من الناتج الداخلي، يشتغلن ويشتغلون في القطاع الخاص، لا يضعن أيديهن على المال العام ولم يسبق أن سمعنا أن الشيخ حجيب اختلس ميزانية ما، أو خديجة مركوم متابعة على خلفية ملفات مشبوهة.

الفنانون بعيدون كل البعد عن عالم السياسة وما يدور داخل المكاتب المغلقة بل على النقيض من ذلك مضطرون لتوزيع شيء من السرور والغبطة على شفاه جمهور منهك بمقابل هزيل.

تأخر البحث العلمي في البلدان العربية والإسلامية على وجه الخصوص يعرف سببه القاصي والداني أما الشيخات والشيوخ فهم منه براء براءة الذئب من دم ابن يعقوب.