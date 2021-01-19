Nexans العالمية تفتتح مصنعا جديدا للألياف البصرية بالنواصر

افتتحت مجموعة Nexans العالمية، اليوم الثلاثاء، بإقليم النواصر، مصنعا جديدا لإنتاج إكسسوارات أسلاك الألياف البصرية الخاصة بتطبيقات FTTH (ألياف المنزل) و 5G ومركز البيانات “DATA و الشبكة المحلية LAN (شبكة المعلوميات المحلية).

وترأس حفل تدشين هذه الوحدة الصناعية الجديدة الواقعة بمنطقة التسريع الصناعي بالنواصر Midparc وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي.

وتمتد هذه الوحدة الإنتاجية على مساحة تقدر بنحو 6 الاف متر مربع، وتشمل ورشة إنتاج على مساحة 3000 متر مربع.

وسيشغل هذا المصنع الجديد، ما بين 250 و300 شخص بحلول سنة 2022، وسيسمح برفع الطاقة الإنتاجية للمجموعة، مع توسيع نطاق منتجاتها ، وتقديم خدمات جديدة لإرضاء زبنائها بشكل أفضل، من قبيل، خدمات تحسين سلسلة التوريد، وخدمات ما قبل توصيل الأسلاك ، وستستفيد منه السوق الأوروبية ومنطقة شمال إفريقيا.

وقال مولاي حفيظ العلمي، في كلمة بالمناسبة، إن إطلاق هذا الاستثمار الجديد في المغرب من قبل الرائد الصناعي Nexans ، يتماشى مع الاستراتيجية الأوروبية لترشيد سلسلة التوريد، ويشهد على تنافسية المغرب ومرونة القطاع الصناعي الوطني، وقدرته على التأقلم في ظل الأزمة الحالية.

من جانبه، قال جوليان هوبير، نائب الرئيس التنفيذي للحلول والمشاريع الصناعية بNexans، في كلمة مماثلة، إن هذه الوحدة الصناعية “ستتيح لنا متابعة استراتيجيتنا التنموية في هذه المنطقة سريعة التطور، والعمل على التواجد بالسوق المحلية لشمال غرب إفريقيا”.

وأضاف أن هذا الاستثمار، يبرز “توجه المجموعة المتعلق بتقديم خدمة أفضل لزبنائها، من خلال تحسين استجاباتنا، وجودة منتجاتنا، في الوقت الذي نعمل فيه على تقديم خدمات مع باقتنا المتعلقة بالاتصالات ومنتجات “Datacom “.

وتعد Nexans أحد المحركات الرئيسية للانتقال العالمي إلى مستقبل طاقة أكثر اتصالا واستدامة طيلة 120 سنة، إذ قامت المجموعة بإحياء الطاقة من خلال تزويد زبنائها بتقنيات الأسلاك المتقدمة للطاقة ونقل البيانات.

وعبر تواجدها الصناعي في 34 دولة وأنشطتها التجارية حول العالم، توظف Nexans ما يقرب من 26 ألف شخص. وحققت خلال سنة 2019 مبيعات بقيمة 6.7 مليار يورو.