خبرة تورط نصابا بسجن العرجات

أمر وكيل الملك بسلا، باستقدام معتقل بسجن العرجات لاستنطاقه غدا (الثلاثاء) في نازلة جديدة، بعد الحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا، إذ توصل الوكيل بكتاب يشير إلى قرب انتهاء مدة عقوبته ومغادرته المغرب، وترك ضحاياه تائهين.

وأفاد مصدر “الصباح” أن المحكوم من أجل النصب لم يسلم من عباراته النابية، حتى عبد الرحيم الزيدي وكيل الملك، إذ قدمها مشتك على هاتفه المحمول، ووضعها أمام النيابة العامة، بعدما جرى النصب عليه في مبلغ 15 مليونا. ووضعت فتاة شكاية جديدة ضد المعتقل تتهمه بالنصب والابتزاز وادعاء وقائع كاذبة وتضليل العدالة واستعمال شيكات تحمل بيانات مزورة.

والمثير في الملف الجديد أن خبرة تقنية أظهرت مكالمات هاتفية بين المعتقل وشخص آخر يدعي أن له نفوذا ويلقب ب”مول البوطونة”. وأثناء انتقال الأمن إلى سجن العرجات للاستماع إلى المعتقل ومواجهته بالخبرة التزم الصمت، ما دفع وكيل الملك إلى أمر الشرطة بإحضاره للاستنطاق، لإحباط خطة الفرار. كما يحاول شركاء له الإفلات من المتابعة بعد الإفراج عن الخبرة، وتوريط شابة في شيكات مزورة.

عبدالحليم لعريبي