مجموعة “نيكسانز” تفتتح مصنعا جديدا للألياف البصرية بالنواصر

افتتحت مجموعة “نيكسانز”، اليوم الثلاثاء، بإقليم النواصر، مصنعا جديدا لإنتاج إكسسوارات أسلاك الألياف البصرية الخاصة بتطبيقات FTTH (ألياف المنزل) و 5G ومركز البيانات “DATA و الشبكة المحلية LAN (شبكة المعلوميات المحلية).

وترأس حفل تدشين هذه الوحدة الصناعية الواقعة بمنطقة التسريع الصناعي بالنواصر Midparc وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي.

وتمتد هذه الوحدة الإنتاجية على مساحة تقدر بنحو 6 الاف متر مربع، وتشمل ورشة إنتاج على مساحة 3000 متر مربع. وسيشغل هذا المصنع الجديد، ما بين 250 و300 شخص بحلول 2021.

(و م ع)