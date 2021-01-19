الإجراءات الاحترازية التي مددت الحكومة فترة العمل بها لمدة أسبوعين إضافيين

في ما يلي الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة في 13 يناير الجاري، وأعلنت عن تمديد فترة العمل بها لمدة أسبوعين إضافيين، ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا، وذلك على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا ، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية :

– إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء

– حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة

– منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة

– الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.

(و م ع)