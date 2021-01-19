الناظور .. اختطاف وطلب فدية يطيحان بعصابة للنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة السرية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، مساء أمس الإثنين، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و41 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة السرية والاختطاف والاحتجاز المقرون بالعنف وطلب فدية مالية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بالناظور كانت قد توصلت بشكاية من شخص حول تعرض شقيقه للاختطاف والاحتجاز بمنزل بحي “إكوناف” بالناظور، المقرون بطلب الخاطفين لفدية مالية قدرها 40 ألف درهم، وهو ما استدعى تنفيذ عملية أمنية ميدانية فورية مكنت من تحرير الضحية المفترض وتوقيف خمسة مشتبه بهم في قضية احتجازه وتعريضه للعنف.

وأضاف المصدر أن الأبحاث الأولية أظهرت أن المشتبه فيهم، وهم جميعا من المرشحين للهجرة غير المشروعة، عمدوا إلى اختطاف الضحية المفترض ومطالبة شقيقه بمبلغ مالي على سبيل الفدية، وذلك بعد تعرضهم للنصب من قبل الضحية وشقيقه مقابل وعود وهمية بتهجيرهم بطريقة غير شرعية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بكافة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

(و م ع)