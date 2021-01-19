نشرة خاصة … أمطار قوية بعدد من مناطق المملكة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية يرتقب أن تهم غدا الأربعاء عددا من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الأمطار القوية التي ستتراوح ما بين 30 و60 ملمتر يرتقب أن تهم عمالات وأقاليم طنجة -اصيلة وفحص-أنجرة وشفشاون ووزان والعرائش وتطوان، وذلك ابتداء من الساعة الثانية زوالا إلى الساعة الحادية عشر ليلا.

وأضافت المديرية أن أمطارا معتدلة (15 /30ملم) من المتوقع أن تهم خلال نفس الفترة أقاليم وعمالات تاونات والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان ومرتفعات الحسيمة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هبات رياح نسبيا قوية (50 /70 كلم) من المنتظر أن تهم يوم غد الأربعاء السواحل شمال مدينة آسفي والريف والأطلس المتوسط وشرق البلاد.