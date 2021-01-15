أولمبياد طوكيو 2020: انعدام اليقين في إمكانية إقامة الألعاب

أقر وزير الإصلاح الإداري والتنظيمي الياباني تارو كونو، اليوم الجمعة، بأن “أي شيء قد يحدث” حيال أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ليصبح أول مسؤول رسمي كبير يعترف بانعدام اليقين في إمكانية إقامة الألعاب، في وقت تكافح فيه اليابان ودول أخرى للسيطرة على ارتفاع الإصابات.

ولم يستبعد كونو إمكانية إلغاء الأولمبياد حيث تخضع طوكيو الكبرى ومناطق أخرى حاليا لحالة طوارئ تمتد حتى 7 فبراير المقبل على أقل تقدير.

وقال كونو، وهو وزير الخارجية والدفاع السابق، في مؤتمر صحافي إنه “نظرا إلى حالة فيروس كورونا، أي شيء قد يحدث”.

(و م ع)