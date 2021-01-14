منظمة الصحة العالمية : كلما تفشى كوفيد-19 كلما زادت إمكانية تطوره

بينما تتوالى الإعلانات الواعدة على جبهة اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، ما ينعش أمل الرأي العام الدولي الذي ينتابه القلق إزاء معرفة متى سيصل الوباء إلى نهايته، تزرع السلالات الجديدة لـ “كوفيد-19” وتفشيها بذور القلق الذي يثار معه سيل من التساؤلات، في الوقت الذي يدعو فيه الكثير من الخبراء إلى عدم الاستسلام للخوف، على اعتبار أن تحول السلالات هو جزء من نمط التطور الطبيعي لهذا النوع من الفيروسات.

فبعد اكتشاف سلالة يشتبه في كونها شديدة العدوى لـ “سارس-كوف-2″، الفيروس المسبب لـ “الكوفيد-19″، بكل من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، جاء الدور على اليابان لإخبار منظمة الصحة العالمية باكتشاف صنف جديد على التراب الياباني لدى أشخاص عادوا من البرازيل، غير أنه وفي هذا المستوى، لا يتسبب أي نوع من السلالات الجديدة للفيروس في عواقب أخطر من الفيروس الأصلي المكتشف منذ عام في الصين.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العاليمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن الوكالة “تم إخبارها من طرف اليابان خلال نهاية الأسبوع برصد سلالة جديدة للفيروس”، مضيفا أنه “كلما تفشى كوفيد-19 كلما زادت إمكانية تطوره، حيث يبدو أن إمكانية انتقال عدوى بعض سلالات الفيروس شهدت ارتفاعا”.

ومن أجل تعزيز التعاون العلمي وتتبع السلالات الناشئة لـ “سارس-كوف-2″، الفيروس المسبب لمرض “كوفيد-19″، دعت منظمة الصحة العالمية، أول أمس الثلاثاء، إلى عقد اجتماع افتراضي بمشاركة أزيد من 1750 خبيرا من 124 بلدا، قصد “مناقشة الثغرات الجسيمة في المعارف وأولويات البحث بالنسبة للسلالات الناشئة للفيروس”.