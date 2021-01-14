إطلاق منظومة رقمية للترويج السياحي لجهة طنجة

أعلن المجلس الجهوي للسياحة بطنجة تطوان الحسيمة، اليوم الخميس، عن إطلاق المنظومة الرقمية الجديدة للترويج السياحي لوجهة الشمال.

واعتبرت رئيسة المجلس الجهوي للسياحة، رقية العلوي، في بلاغ لها أن المنظومة الرقمية الجديدة تشكل “أداة مركزية من أجل تيسير اكتشاف الجهة، وتقاسم المعلومات السياحية وتثمين البيانات”.

وستمكن هذه المنظومة، من جهة، المسافرين من الاستعلام والمواكبة مسبقا وخلال سفرياتهم، ومن جهة أخرى الفاعلين السياحيين من الولوج الحصري لبيانات معززة حول انتظارات وتصورات وسلوك الزبائن القادمين من المغرب ومن مختلف البلدان المصدرة.

وأكدت رقية العلوي أن هذا النموذج، الذي يشكل ممارسة فضلى فيما يتعلق بالتنظيم الرقمي واستغلال البيانات، يقترح مقاربة مندمجة وشاملة تستجيب لحاجات عموم الزبائن وأيضا لعموم المهنيين.