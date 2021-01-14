أزيلال…تعبئة كبرى من أجل فك العزلة وإزاحة الثلوج

بعد أن توقفت التساقطات الثلجية بأعالي إقليم أزيلال ليل الإثنين الماضي، واصلت فرق التدخل أعمالها طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء من أجل فك العزلة عن البلدات المحاصرة وتوفير المواد الضرورية.

وعلى طول الطريق المؤدي من أزيلال نحو كل من آيت بوكماز وأيضا زاوية أحنصال الى أعالي جبال تلوكيت وامسفران وآيت امحمد وغيرها، عززت السلطات المحلية تدخلاتها يوم أمس (الأربعاء).

هكذا نشرت مديرية التجهيز كاسحات الثلوج على طول هذه المحاور الطرقية، متقدمة نحو بلدات عزلتها الثلوج التي وصل علوها لأزيد من متر، وهي العملية التي ماتزال متواصلة اليوم الخميس. كما نظمت السلطات المحلية بإشراف مباشر من عامل الإقليم امحمد عطفاوي تدخلات ميدانية في مختلف البلدات والقرى للإشراف على عمليات فك العزلة وتوزيع مواد الدعم الأساسية.

واكتسى إقليم أزيلال وجبال الأطلس المتوسط رداء أبيض بعد تساقطات ثلجية هامة عرفتها يومي الأحد والإثنين. تساقطات لم يشهدها منذ سنوات أحيت الأمل في تغذية الفرشة المائية وملئ خزانات السدود بالجهة والتي توجد حاليا في أدنى مستوياتها بحيث لا تتجاوز ال 17 في المائة بعد موسمين من الجفاف الحاد.

ووصل ارتفاع الثلوج في بعض المناطق لأزيد من متر ما تسبب في إغلاق الطرق وعزل المنازل وإغلاق المدارس في العديد من القرى والمناطق. وتسببت هذه الظروف المناخية كذلك في إغلاق الأسواق الأسبوعية بينما حوصرت المواشي في اسطبلاتها بعد أن كسيت الثلوج المراعي. وشملت تدخلات السلطات المحلية تقديم الدعم للأسرة التي تعاني قساوة الظروف الطبيعية بأعالي الجبال، والقرى النائية، وذلك في إطار تفعيل إجراءات مخطط العمل الإقليمي للتخفيف من آثار موجة البرد وكذا الاضرار الناجمة التي يمكن أن تسببها الاضطرابات الجوية.