الحوض المائي لسبو: نسبة ملء السدود تبلغ 62 في المائة

بلغت نسبة ملء حقينات السدود بالحوض المائي لسبو 62 في المائة مقابل 53 في المائة مسجلة في الفاتح من يناير.

وسجلت وكالة الحوض المائي لسبو، في بلاغ، أن الحوض، وعلى غرار مختلف ربوع المملكة، شهد تساقطات جد مهمة، حيث تجاوز متوسط التساقطات المطرية ما بين 1 و 12 يناير 150 ملم، وهو ما يقارب ضعف متوسط التساقطات المطرية التي عرفها الحوض في بداية يناير.

وبلغت الواردات المائية المسجلة في مختلف سدود الحوض للفترة نفسها 515 مليون متر مكعب منها 410 مليون متر مكعب على مستوى سد الوحدة. وتتراوح نسبة الملء بين 28 في المائة بسد القنصرة على وادي بهت و 102.5 في المائة لسد بوهودة بإقليم تاونات الذي هو حاليا في حالة تدفق. كما أن متوسط معدل ملء السدود بحوض سبو يتجاوز المعدل الوطني الذي يبلغ 44 في المائة فقط.

ووصل المخزون المائي في حقينات السدود الكبرى في حوض سبو إلى 3 مليارات و462 مليون متر مكعب منها 2 مليار و229 مليون متر مكعب على مستوى سد الوحدة. ويمثل هذا المخزون 50 في المائة من كمية المياه المخزنة بمجموع سدود المملكة. وسيتيح هذا الاحتياط المائي تلبية مختلف الحاجيات من مياه الشرب والري والصناعة.

وتعتبر التساقطات الأخيرة جد مفيدة، حسب الوكالة، في تغذية فرشات المياه الجوفية على صعيد الحوض، والتي تتم إما عن طريق تسرب مباشر لمياه الأمطار، أو عن طريق ذوبان الثلوج وخصوصا بمنطقة الأطلس المتوسط. وسوف تمكن هذه التغذية من تحسين المخزون المياه الجوفية (الآبار، الثقوب المائية، العيون، …) المستغلة لأجل الشرب بكل من الوسط الحضري والقروي وخصوصا أثناء فترات الصيف.

(و م ع)