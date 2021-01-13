الشاعر عبد الهادي السعيد يصدر “سفره” الشعري الخامس

ضمن منشورات دار مرسم بالرباط، صدر للشاعر والروائي المغربي عبد الهادي السعيد، المزداد سنة 1974، كتاب شعري جديد تحت عنوان: “سِفـْر الوجوه”.

إنه الإصدار الثامن للكاتب، والخامس ضمن مسيرته الشعرية التي استمرت منذ 1996، وهي السنة التي فاز فيها ديوانه الأول “تفاصيل السراب” بجائزة اتحاد كتاب المغرب.

يرسخ “سفر الوجوه” اسم عبد الهادي السعيد كأحد أبرز أصوات جيله في قصيدة النثر المغربية والعربية، كما يشكل طفرة في عطائه الشعري المستمر لربع قرن حتى الآن، من جهة لأن الديوان، خلاف المجاميع الشعرية السابقة، بني ككتاب شعري من قصيدة واحدة يحملها نفس مطول واحد، ومن جهة ثانية لأن الشاعر في مؤلفه الأخير لم يدر ظهره لاهتماماته المعرفية الأخرى المتعلقة بالعلوم، ولا سيما الرياضيات والفيزياء النظرية، الكوانتية تحديدا، بل أرخى السمع في الديوان لنبض تلك العوالم، حيث استحضر بعضا من قضاياها الأساسية وتمثل رهاناتها الابستمولوجية الكبرى، كما تمثل الصلات والوشائج الخفية التي تربط الشعري والفني عموما بالمعرفي العلمي، ما أغنى روافد النص وأثرى شكله ولغته ومعانيه الظاهرة والباطنة ودلالاته الجمالية، وزاد من حرقة أسئلته.