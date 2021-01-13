أكادير.. المكتب الوطني للسياحة يحط الرحال بجهة سوس ماسة

حط المكتب الوطني للسياحة، أمس الثلاثاء، الرحال بأكادير للإنصات إلى مهنيي السياحة الذين تضرروا من تداعيات الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن انتشار وباء كورونا المستجد.

وأوضح مصدر مسؤول بعمالة أكادير -إداوتنان أن هذا اللقاء، الذي ترأسه والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، شكل مناسبة للوقوف على انتظارات مهنيي القطاع السياحي بالجهة والعمل على ملاءمة استراتيجية المكتب الوطني المغربي للسياحة مع مخطط الإقلاع الذي اعتمدته وزارة السياحة.

وأضاف المصدر أنه تم خلال هذا اللقاء، الذي حضره، على الخصوص، المدير العام للمكتب الوطني للسياحة، ورئيس مجلس الجهة وعدد من الفاعلين والمهنيين، عرض الامكانات والمؤهلات الطبيعية والبنيات التحتية التي يتوفر عليها القطاع السياحي بجهة سوس ماسة.

ويعمل المكتب الوطني للسياحة بتنسيق مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي على القيام بدراسة مخصصة للسياحة الداخلية، تهدف إلى فهم أفضل لسلوك اقتناء منتوج سياحي لدى الزبون المغربي.

(و م ع)