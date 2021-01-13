أخبار 24/24
تسجيل 1266 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1927 حالة شفاء، و26 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 455 ألفا و 55 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 429 ألفا و 278 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 93,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7810 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.
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