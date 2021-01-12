الملك يهنئ سلطان عمان بمناسبة الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عمان، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “ففي غمرة الاحتفال بالذكرى الأولى لتوليكم مقاليد الحكم، يسرني أن أبعث إليكم، بأحر التهاني، مشفوعة بدعواتي إلى الله تعالى بأن يسدد خطاكم لتحقيق ما ينشده الشعب العماني الشقيق من موفور التقدم والرفاه”.

وأضاف جلالة الملك “وإنها لمناسبة أغتنمها لأنوه بما يجمع بين المملكة المغربية وسلطنة عمان من روابط متينة قائمة على الأخوة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا بغية تعزيز علاقات التعاون المثمر لتشمل آفاقا أوسع تتماشى وتطلعات شعبينا الشقيقين”.