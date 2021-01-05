إقصاء الرجاء بعد هزيمته أمام ضيفه تونغيت السينغالي

أقصي فريق الرجاء الرياضي من منافسات عصبة الابطال الافريقية بعد هزيمته أمام ضيفه تونغيت السينغالي الضربات الترجيحية ( 1- 3) ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ارضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم إياب الدور الثاني من هذه المسابقة .

و انتهى الوقت القانوني للقاء ، الذي دار على أرضية ثقيلة جراء تساقط الامطار ، بين الطرفين بالتعادل السلبي صفر لمثله .

وكان لقاء الذهاب الذي دار قبل اسبوعين في مدينة تيس السينغالية قد انتهى ايضا بالتعادل السلبي .

وخلال لقاء اليوم عجز فريق الرجاء البيضاوي عن التهديف جراء ،من جهة لسوء ارضية الملعب المبللة و الثقلية ، بسبب تساقط الامطار ، ومن جهة اخرى جراء تكثل الفريق الخصم الى الدفاع و تحصين شباكه .

و بالرغم من الظروف المناخية الصعبة التي جرى فيها اللقاء فقد أهدر فريق الرجاء الرياضي عددا من فرص التسجيل خاصة عبر المهاجمين سفيان رحيمي ومحمود بن حليب جراء التسرع و تدخلات حارس فريق تونغيت السينغالي خاصة في الشوط الاول حيث تغاضى حكم اللقاء الجزائري إبراهيم لحلو عن ضربة جزاء لصالح الرجاء الرياضي، بعد عرقلة واضحة للمهاجم سفيان رحيمي داخل مربع العمليات.

وخلال الشوط الثاني اقحم جمال السلامي مدرب الرجاء اللاعب المخضرم محسن متولي ،الذي ناور من الجهة اليمنى لكن تمريرته لم تستغل على الشكل الامثل لينتهي اللقاء على ايقاع البياض الذي كان يبحث عنه الفريق الزائر .

وتأثر فريق الرجاء الرياضي من غيابات وازنة أبرزها عبد الإله الحافيظي بسبب عدم جاهزيته ، والهداف الكونغولي بين مالانغو لإصابته بفيروس “كورونا”.