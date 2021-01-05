تتويج المركز السينمائي المغربي في المهرجان الدولي الهندي “ديوراما فيلم بازار”

توج المركز السينمائي المغربي، أمس الاثنين، بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي الهندي “ديوراما فيلم بازار” عن فئة تقديم أفضل مواقع للتصوير.

وعاد المركزان الثاني والثالث في هذه الدورة الثانية، التي نظمت افتراضيا، على التوالي إلى لجنة الفيلم الإسباني (إسبانيا) و”غوجارات للسياحة” (الهند).

وبهذه المناسبة، سلط مدير المركز السينمائي المغربي، صارم الفاسي الفهري، الضوء على المؤهلات التي تتميز بها وجهة المغرب، كموقع تصوير عالمي، وكذا الفرص الكبيرة التي تتيحها المملكة على مستوى إنتاج الأعمال السينمائية الكبرى.

وعلاوة على البنيات التحتية ذات الجودة العالية ومناظر التصوير المتنوعة التي تتوفر عليها المملكة، أبرز الفاسي الفهري الخبرة المشهود بها لصانعي الأفلام المغاربة، بالإضافة إلى تسهيلات التصوير والإنتاج المتوفرة في مجال الفن السابع.

وفي فئة أفضل فيلم طويل دولي، حاز فيلم “ميستيك شرين مايدن” للمخرج الياباني تاكيشي سون على الجائزة الكبرى، فيما ذهبت جائزة أفضل شريط وثائقي إلى فيلم “Tickets, Please” للمخرجة الفرنسية، أستريد سيرافيني.