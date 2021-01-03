تورم الثدي قبل الحيض

تعاني الكثير من النساء قبل الدورة الشهرية، تورم الثدي، وهو ما يسمى “الثدي الحيضي”، أو “تورم الثدي الدوري”. ومن أسباب هذا المشكل، ارتفاع نسبة هرمونات الجسم قبل موعد الدورة الشهرية، ما يترتب عن ذلك من آثار جانبية، منها الانتفاخ والتورم في الجسم كله والشعور بوخز وألم في منطقتي الثدي وأسفل البطن وأسفل الظهر.

كما يحدث هذا التورم أيضا، حسب ما جاء في تقارير إعلامية، نتيجة زيادة معدل تخزين الجسم للسوائل في هذه الفترة.

ويؤكد الاختصاصيون أن التغييرات الهرمونية تعمل على زيادة نسبة هرمون البروجيسترون، الذي يختص بغدد الثدي المنتجة للحليب، ما يزيد من الشعور بالوخز والتورم في كثير من الأحيان.

وجاءت في تقارير إعلامية، أن تورم الثدي، قد يكون أيضا بسبب حبوب منع الحمل، من أجل ذلك، من المحبذ أن تستشير المرأة، الطبيب لتغيير وسيلة منع الحمل أو تغيير الحبوب للتخفيف من الأعراض الجانبية لها.

كما أنه من الممكن أن يتسبب كبر حجم الثدي في زيادة الألم وزيادة لإفراز هرمون الإستروجين، خلال الفقرة ما قبل نزول دم الحيض، مقارنة بكمية إفرازه لأصحاب الثدي الصغير.

ومن بين الأعراض التي تعانيها المرأة قبل الدورة الشهرية، والتي تختلف من امرأة إلى أخرى، بالإضافة إلى تورم واضح في الثديين أو في ثدي واحد فقط، والشعور بثقل واضح في الثديين، الشعور بوخز في منطقة أعلى الثدي.

إ. ر

