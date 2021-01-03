حموشي والمنصوري يتصديان للجرائم الوهمية

شكاية ضد مشهرين بالخارج أهانوا مؤسسات وموظفين

دخل عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديريتي مراقبة التراب الوطني والأمن الوطني، وياسين المنصوري، المدير العام للمديرية العامة للدراسات والمستندات، على خط المواجهة مع حملة التشهير والقذف، التي طالت مسؤولين ومؤسسات، من قبل “يوتوبرز” يقيمون بالخارج.

وتقدم حموشي والمنصوري، أمس (الأربعاء)، بشكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ضد “اليوتوبرز” بسبب تكرارهم نشر مقاطع فيديو على “يوتوب”، تتضمن وقائع غير صحيحة وتحمل إساءة لمسؤولين بمؤسسات أمنية تم ذكرهم بالاسم، وتلفيق تهم وهمية لهم بهدف التشهير بهم.

وضمن المطلوبين في الشكاية، أربعة أشخاص يقيمون بأمريكا، أنشؤوا قنوات خاصة تحمل أسماءهم على موقع “يوتوب”، لمهاجمة مسؤولين كبار في الأمن والمخابرات، عبر تلفيق وقائع غير صحيحة لهم، واتهامهم بالتورط في قضايا تبين عدم صحتها.

ولم يقتصر المتهمون على إهانة مسؤولين في الأمن والمخابرات، بل هاجموا مؤسسة القضاء وهيآت المحامين، عبر اتهامها بالتواطؤ في ملفات شهيرة والتشكيك في الأحكام القضائية الصادرة فيها، ما اعتبر قذفا وتشهيرا، كما ينتظر أن تشمل الأبحاث كل المتورطين، سيما المزودين بالأخبار الزائفة، التي يعتمدها “اليوتوبرز” في خرجاتهم التشهيرية.

ومن بين الملفات التي أثارها بعض المشتكى بهم وأثارت استنكارا كبيرا، ملف الضابطة “وهيبة”، إذ تم التشهير بمسؤولين بالمديرية العامة للأمن الوطني وإهانتهم بحجة عدم تفاعلهم مع شكاية الضابطة ضد رئيسها بالجديدة، تتهمه بالتحرش الجنسي بها، كما أساء آخرون للقضاء المغربي ومحامين بسبب مزاولتهم مهامهم وتعاطيهم القانوني مع ملفات ينوبون فيها.

وجاء في بلاغ مشترك بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات، أنها تقدمت بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في مواجهة أشخاص يقطنون خارج المملكة، وذلك من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيآت منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.

وذكر البلاغ أن تقديم هذه الشكاية أمام السلطات القضائية المختصة، يأتي في إطار ممارسة حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الأمنية، وفي إطار تفعيل مبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات اللفظية التي تطولهم لمناسبة مزاولة مهامهم، وذلك نتيجة تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف المرتكبة من قبل الأشخاص المشتكى بهم.

مصطفى لطفي