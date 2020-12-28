شراكة بين “لارام” وجامعة محمد السادس ببنكرير

وقع عبد الحميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، وهشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة للبحث والابتكار، تم بموجبها إطلاق مختبر علمي رقمي “ديلاب”، سيسمح لجميع المدرسين والباحثين والطلاب بالمشاركة في تطوير ونشر مشاريع مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية.

هذه المبادرة، تأتي في إطار استراتيجية “لارام” للبحث والتطوير، وتهدف إلى بلورة ابتكارات رقمية ذكية، تهم الخدمات التي تقدمها شركة الطيران المغربية، وتستجيب لحاجياتها المحددة بموجب الاتفاقية الموقعة. كما سيسمح هذا التعاون للطرفين، بإجراء تجارب مستمرة في المختبر الرقمي المحدث، مع تطوير شراكات أخرى مع فاعلين خارجيين، بدعم من الشبكة الدولية للجامعة.

(ي.ع)