قطاع البناء … توقع انخفاض طفيف خلال الفصل الرابع من 2020

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن أرباب مقاولات قطاع البناء، يتوقعون أن يعرف نشاط القطاع انخفاضا طفيفا خلال الفصل الرابع من سنة 2020.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول بحوث الظرفية الاقتصادية لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والإستخراجية والطاقية والبيئية والبناء برسم الفصل الرابع من سنة 2020، أن هذا التطور يعزى أساسا من جهة، إلى الانخفاض المنتظر في “أنشطة البناء المتخصصة” و”الهندسة المدنية” ومن جهة أخرى، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”.

كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع، تضيف المندوبية، انخفاضا في عدد المشتغلين خلال الفصل نفسه.

وأضافت المذكرة أنه خلال الفصل الثالث من 2020، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت تراجعا، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى أساسا من جهة، إلى الانخفاض الذي قد يكون سجل في “أنشطة البناء المتخصصة” وأنشطة “الهندسة المدنية” ومن جهة أخرى، إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني”.

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ، وقد يكون عدد المشتغلين عرف انخفاضا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 62 في المائة.