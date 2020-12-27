كورونا…تعزيز الإجراءات الصحية بمطار الصويرة

عززت السلطات الصحية بإقليم الصويرة، الإجراءات والتدابير الصحية بمطار الصويرة-موكادور الدولي بعد ظهور سلالة جديدة لكوفيد -19 في بعض الدول الأوروبية.

وبالإضافة إلى التدابير الاحترازية المعمول بالمطار ، فقد سهرت مصالح المندوبية الإقليمية للصحة على تعزيز تدابير الرقابة الصحية عند استقبال المسافرين ، عقب آخر التطورات للوضع الوبائي في بعض البلدان الأوروبية ،حيث تم اكتشاف حالات سلالة جديدة من “سارس كوفيد 2”.

وعلاوة على قياس درجة حرارة المسافرين الذين يجب عليهم تقديم وثيقة اختبار كوفيد -19 السلبية عند الوصول إلى المطار الدولي لمدينة الرياح ، والامتثال الصارم لإجراءات التباعد الجسدي عند الانتهاء من الإجراءات الجمركية واسترجاع الأمتعة ، يتم إجراء اختبارات صحية إضافية على المسافرين الذين يتم اختيارهم بطريقة عشوائية للتأكد من أنهم لا يحملون الفيروس.

وأشار المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، زكريا أيت لحسن، إلى أن هذه التدابير الصحية الجديدة تندرج في إطار تعزيز اليقظة الوبائية من أجل تجنب إدخال السلالة الجديدة لـكوفيدـ 19 للإقليم و المملكة.