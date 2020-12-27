“العد العكسي لحكومة العثماني” و”78 في المائة يثقون في الأمن” و”تعذيب جثة ممرضة” على “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح” على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد الاثنين، بدءا من صفحتها الأولى، التي تتضمن أخبارا عن “العد العكسي لحكومة العثماني” وعن “78 في المائة يثقون في الأمن”، مرورا بصفحة حوادث، التي تتضمن مقالا بعنوان “تعذيب جثة ممرضة بالجديدة”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “الجامعة تتحدى كورونا والحكومة”، إذ كل فريق تخلف أو لم يؤهل 11 لاعبا يعتبر منهزما بهدفين لصفر.