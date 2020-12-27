منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لن تكون الأخيرة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، أن جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم خلال العام الجاري لن تكون الأخيرة.

وأضاف تيدروس، في كلمة مسجلة نشرتها المنظمة السبت، “من الصعب التصديق بأن كوفيد-19 كان غير معروف بالنسبة لنا على الإطلاق منذ عام واحد فقط (…) عالمنا انقلب رأسا على عقب خلال الأشهر ال 12 الماضية”.

وشدد على أن “تداعيات الجائحة تخرج بعيدا عن نطاق المرض نفسه، ولها تبعات بعيدة المدى بالنسبة إلى المجتمعات والاقتصادات”، مضيفا “لكن كل هذا يجب ألا يمثل مفاجأة، وكانت هناك على مدار سنوات طويلة تقارير وأبحاث وإرشادات متعددة قالت كلها إن العالم ليس جاهزا لمواجهة أي جائحة”. ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دول العالم إلى الاستثمار في القدرات الاستنفارية من أجل منع ورصد وتخفيف كل الأنواع من حالات الطوارئ.

وأكد أن “التاريخ يقول لنا إن هذه الجائحة لن تكون الأخيرة، والأوبئة هي أمر واقع في الحياة. لكن مع الاستثمارات في قطاع الصحة العامة المدعومة بالنهج الشامل المشترك لكل الحكومات والمجتمعات ومفهوم صحة واحدة، يمكننا أن نضمن أن أطفالنا وأطفالهم سيرثون عالما أكثر أمانا ومرونة واستدامة”.