اللقاحات فعالة ضد السلالة الجديدة لكورونا

أكد عالم الفيروسات في مركز “غاماليا” الروسي، فيكتور زويف أن السلالة الجديدة ل”كورونا” لها الخصائص نفسها المسببة للمرض وما يميزها سرعة الانتشار . وقال فيكتور زويف، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا حافظت على الخصائص والمكونات نفسها، وما يميزها فقط سرعة الانتشار. وأضاف أن الفيروس حافظ على الخصائص المسببة للمرض، وأن المستضدات التي يتصدى بها الجسم للفيروس لم تتغير، وبالتالي فإن اللقاحات التي تم إنتاجها تحافظ على فعاليتها ضد السلالة الجديدة. ووفقا للخبير الروسي ، فإن ظهور السلالة الجديدة “لا تثير مخاوف” ، داعيا إلى ضرورة مراعاة التدابير الوقائية المعمول بها. وأعلن الأطباء البريطانيون في وقت سابق أن السلالة الجديدة معدية بنسبة 70 في المائة وتنتشر بشكل أسرع، ولم يقدموا دليلا على أنها أكثر فتكا أو تؤدي إلى مسار أكثر خطورة للمرض.