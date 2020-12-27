محمد الوفا في ذمة الله

انتقل الى عفو الله صباح اليوم الاحد بالرباط الوزير السابق والقيادي الاستقلالي امحمد الوفا بعد معاناة مع المرض ، وذلك حسب ما علم لدى مصدر من عائلته. وكان الراحل ، الذي توفي عن سن 72 سنة ، قد شغل سنة 2012 منصب وزير للتربية الوطنية ، ثم عين سنة 2013 بعد التعديل الحكومي وزيرا للشؤون العامة والحكامة .

وشغل الراحل ما بين 2000 و2004 منصب سفير المغرب بالهند، قبل أن يعينه جلالة الملك سفيرا في إيران سنة 2006 ، ثم سفيرا للمملكة في البرازيل.

كما سبق للراحل أن شغل في سنة 1976، منصب أستاذ مساعد بكلية الحقوق بالرباط، قبل أن ينتخب نائبا برلمانيا (1977-1997) . وترأس الراحل ما بين 1983 و1992 المجلس البلدي لمراكش، كما تولى منصب الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية ما بين 1976 و1984.