أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة، أنها وافقت على اعتماد التعليم الحضوري بمؤسسات التعليم العتيق الراغبة في ذلك، وذلك استجابة لإلحاح آباء وأولياء التلاميذ والطلبة وكذا المشرفين على هذه المؤسسات على اعتماد هذه الصيغة التربوية.

وذكر بلاغ للوزارة أنها كانت قد قررت، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لتدبير الدراسة بالتعليم العتيق برسم الموسم الدراسي والجامعي الحالي (2020 -2021)، في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعيشها المملكة بسبب تفشي وباء كورونا، اعتماد التعليم عن بعد بمؤسسات التعليم العتيق إلى غاية دجنبر الجاري، على أمل أن تسمح الظروف بانطلاق الدراسة الحضورية بداية يناير المقبل.

وأضاف البلاغ أنه، وأمام إلحاح آباء وأولياء التلاميذ والطلبة، والمشرفين على مؤسسات التعليم العتيق على اعتماد التعليم الحضوري، وافقت الوزارة على اعتماد هذه الصيغة التربوية بالنسبة لمؤسسات التعليم العتيق الراغبة في ذلك، بناء على تقارير لجان مختصة، والتزام المؤسسات المعنية باحترام البروتوكول الصحي المعتمد للوقاية من عدوی وباء كورونا، وذلك ضمانا لسير الدراسة الخصورية في ظروف تربوية آمنة.