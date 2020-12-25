2329 إصابة جديدة و3192 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2329 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3192 حالة شفاء، و40 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

و أوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 428 ألفا و193 منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، مضيفة أن مجموع حالات الشفاء التام ارتفعت إلى 391 ألفا و920 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 91,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7170 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

و تتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات ب952 حالة، وطنجة-تطوان-الحسيمة (326)، والرباط-سلا-القنيطرة (297)، وسوس-ماسة (192)، ومراكش-آسفي (155)، وجهة الشرق (109)، وفاس-مكناس (95)، وبني ملال-خنيفرة (68)، ودرعة-تافيلالت (59)، وكلميم-واد نون (36)، والعيون- الساقية الحمراء (36)، والداخلة-وادي الذهب (4).

أما الوفيات فتتوزع بين كل من جهة الدار البيضاء-سطات (13 حالة)، و(2) بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وجهة سوس- ماسة وجهة الشرق، و(5) بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و(6) بجهة مراكش-آسفي، و(7) بجهة فاس-مكناس، و(3) بجهة بني ملال-خنيفرة.