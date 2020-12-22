7.6 ملايين مغربية تعرضن للعنف

قال أحمد الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن 57 في المائة من النساء، المتراوحة أعمارهن بين 15 سنة و74 بالمغرب صرحن بأنهن تعرضن، في ظرف سنة، لشكل واحد، على الأقل، من أشكال العنف، ما يعني وجود خلل في العلاقة التي تربط الرجل بالمرأة، واستمرار انتشار مبررات سلوكية تعود لزمن مضى، ما يتطلب الاشتغال على تغيير العقليات.

وأكد المتحدث نفسه، في ندوة أقيمت عن بعد لأجل القضاء على العنف ضد النساء، مساء الأربعاء الماضي، أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط مثيرة وتظهر أن 7.6 ملايين امرأة من أصل 13.4 مليون من النساء تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف، خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت البحث في 2019، أي ما يمثل نسبة 57 في المائة من النساء.

وتأسف الشامي بشأن ذلك، كما اعتبر أن وضعية الطفلات بدوره مثير للجدل، إذ سبق له أن انتفض ضد تزويج القاصرات وبيعهن في سوق مفتوحة على الاتجار في البشر، من منطلق الوعد بالزواج والإقامة خارج المغرب، ما يستلزم شن حملة وطنية لحماية القاصرات والفتيات والنساء مما يتعرضن له من تعسف يومي.

أ. أ