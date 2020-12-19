ظهور نوع جديد من كورونا في جنوب إفريقيا

كشفت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا عن وجود نوع جديد من فيروس كورونا المستجد ينتشر حاليا في البلاد.

وقال زويلي مخيزي وزير الصحة في جنوب أفريقيا، مساء أمس الجمعة في كلمة متلفزة، إن النوع المكتشف هو ما كان يسمى من قبل بنسخة “501 في 2″، والتي تم اكتشافها خلال فحص جيني لعينات أخذت من مقاطعات مختلفة. ومن غير الواضح حتى الآن إن كان هذا النوع الجديد من الفيروس مقاوما للقاحات المستقبلية أم لا.

وحتى الآن، تأكدت إصابة 892813 شخصا بكورونا في جنوب أفريقيا، فيما توفي 24 ألف شخص على خلفية الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس.

وفرضت الحكومة قيودا على التنقل في أرجاء البلاد أواخر مارس الماضي لاحتواء انتشار الفيروس، وشددت الإجراءات مرة أخرى بعد انفتاح بسيط ومؤقت بداية موسم العطل.

وفرضت الحكومة قيودا على التنقل في أرجاء البلاد أواخر مارس الماضي لاحتواء انتشار الفيروس، وشددت الإجراءات مرة أخرى بعد انفتاح بسيط ومؤقت بداية موسم العطل.

وكانت السلطات البريطانية قد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن وجود نوع جديد من الفيروس في بريطانيا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن البدائل المعروفة للفيروس لم تسلك مسارات جديدة في ما يتعلق بالعدوى أو شدة المرض عما يسببه الفيروس الذي نقل العدوى أولا .