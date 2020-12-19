تسجيل 2833 حالة إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 2833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2898 حالة شفاء، و55 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 415 ألف و226 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 375 ألف و623 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6909 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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