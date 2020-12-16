نشرة خاصة: زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية معتدلة

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن عددا من مناطق المملكة ستشهد زخات رعدية محليا قوية غدا الخميس وتساقطات ثلجية معتدلة مساء الأربعاء ويوم غد الخميس.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية محليا قوية ستهم أقاليم وعمالات بولمان والرشيدية وفكيك وجرسيف وتاوريرت، يوم غد الخميس من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل إلى غاية الساعة السادسة من مساء.

وأضاف المصدر ذاته أن زخات رعدية محليا معتدلة إلى شيئا ما قوية منتظرة، ستهم هذا اليوم من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشرة مساء، أقاليم بني ملال وبرشيد والدار البيضاء والجديدة والصويرة وفحص- أنجرة والقنيطرة و العرائش ومديونة والمحمدية والنواصر والرباط وآسفي وسلا وسيدي بنور وتمارة – الصخيرات وطنجة – أصيلة.

كما يتوقع أن تهم زخات رعدية محليا معتدلة إلى شيئا ما قوية يوم غد الخميس من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا، أقاليم بركان ووجدة – أنجاد.

وأشارت النشرة إلى أنه من المتحتمل أن تكون الزخات الرعدية مصحوبة بتساقطات البرد.

وسجلت أيضا أنه من المرتقب تساقط ثلوج معتدلة من (15 إلى 30 سم) فوق المرتفعات التي يزيد علوها عن 1800 متر هذا المساء ويوم غد الخميس، بأقاليم الحوز و أزيلال وبني ملال وبولمان وإفران وخنيفرة وميدلت.