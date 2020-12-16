تسجيل 3351 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 3351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3924 حالة شفاء، و38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 406 ألف و970 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 366 ألف و835 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6749 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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