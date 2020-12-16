سقوط مروحية عسكرية جزائرية يخلف مصرع أعضاء طاقمها الثلاثة

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، بأن حادث سقوط مروحية عسكرية، اليوم الأربعاء، بعرض ساحل مدينة بوهارون بولاية تيبازة بالقرب من الجزائر العاصمة، أسفر عن مصرع أعضاء طاقمها الثلاثة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن “مروحية عسكرية للبحث والإنقاذ من نوع (إم إس-25 مرلين) تابعة لقيادة القوات البحرية، سقطت أثناء قيام طاقمها بمهمة، صباح اليوم، في حدود الساعة 11:25، بعرض البحر على بعد ميلين بحريين شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بولاية تيبازة”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث أسفر عن مصرع أعضاء طاقم المروحية الثلاثة، مشيرا إلى أن أحدهم برتبة ملازم أول، والاثنين الآخرين برتبة مقدم.

وكان حادثا سقوط مروحيتين عسكريتين قد خلفا، في ماي ويونيو 2017، على توالي، ثلاثة قتلى، وقتيلين.

يذكر أن طائرة نقل عسكرية روسية من طراز (إليوشين 76) كانت قد تحطمت، في 11 أبريل 2018، بعيد إقلاعها من القاعدة الجوية ببوفاريك، جنوب الجزائر العاصمة، مما خلف مصرع 257 شخصا، غالبيتهم من أفراد الجيش وأعضاء أسرهم.