قرارات غير مسبوقة من الجامعة بخصوص البطولة

اتخذ المكتب المديري للجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم السبت، قرارات غير مسبوقة وصارمة، تخص البطولة الوطنية بقسميها الأول والثاني.

وقطعت جامعة كرة القدم الشك باليقين، بخصوص زيادة عدد أندية القسمين الأول والثاني، في اجتماعها قبل قليل، الذي خلص إلى عدم زيادة الأندية إلى 18، على أساس مناقشة ذلك في الموسم المقبل.

وتقرير أيضا خلال الاجتماع، انطلاق البطولة في رابع دجنبر المقبل، وستنتهي في 18 غشت، على أن يصدر البرنامج كاملا قبل بداية المباريات رسميا، مع فرض مشاركة خارجية واحدة على الأندية.

وتقرر أيضا عدم المصادقة على عقود اللاعبين الجدد، إلا بعد إثبات الأندية المعنية الضمانات المالية المطلوبة، ناهيك عن الإعلان عن مستشهر جديد للبطولة، وهي شركة اتصالات وطنية.

وبخصوص كأس العرش، ستنطلق الأدوار المتقدمة في منتصف الموسم، على أن تلعب مباراة النهاية في يوليوز من كل سنة، خلال احتفالات عيد العرش.

تفاصيل أكثر في عدد جريدة الصباح الورقية، بداية الأسبوع المقبل.

عبد الاله المتقي والعقيد درغام