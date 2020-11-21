الرصد الوبائي … 4702 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت، عن تسجيل 4702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4499 حالة شفاء، و74 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 320 ألف و962 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 266 ألف و711 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 82.9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5256 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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