المحامون العرب يدينون همجية بوليساريو

أدان اتحاد المحامين العرب أعمال الشغب التي تمارسها بوليساريو، محذرين من أضرارها التي تهدد المنطقة بأسرها، شمال إفريقيا والساحل والصحراء والمحيط الأطلسي.

واعتبر البيان الختامي للمكتب الدائم الطارئ للاتحاد، المنعقد بالأردن، أن التحرك المغربي في صحرائه مؤيد بالشرعية الدولية، لإرجاع الأمور إلى نصابها ووضع حد للأعمال الهمجية الممنهجة المفتعلة من قبل الانفصاليين.

وثمن المكتب الدائم موقف المغرب السيادي على أراضيه وحدوده، وتحرك جيشه الشرعي في ظل عرقلة المرور بمعبر الكركرات.

ووافق الاجتماع الطارئ على انتخاب بنعيسى المكاوي، أمينا عاما متفرغا للاتحاد، اعتبارا من 15 نونبر الجاري حتى نهاية عضويته بالمكتب.

ي.ق