كورونا يمنع أميناتو حيدر من السفر من العيون للاس بالماس

منعت المدعوة أميناتو حيدر، التي تقدم نفسها ناشطة سياسية صحراوية، من السفر من مطار الحسن الأول بالعيون، إلى لاس بالماس، اليوم الأربعاء، بعدما أبلغتها سلطات المدينة بإصابتها بفيروس كورونا، وأنه قد تم منعها من ركوب الطائرة حماية لسلامة المسافرين.

وذكرت مصادر ل”الصباح” أن حيدر كانت رفقة ابنها، الذي سمح له بصعود الطائرة، بعدما جاءت نتائج تحليل الكشف عن الفيروس سلبية، فيما منعت والدته بسبب إصابتها به.

ونشرت أميناتو حيدر، شريط فيديو مليء بالمغالطات، تقول فيه إنها بقلب مطار العيون، وإنها منعت من صعود الطائرة المتوجهة إلى لاس بالماس بمبرر إصابتها بكورونا، مشككة في تحاليل سلطات المدينة.

وحسب مصادر “الصباح”، غادرت الانفصالية مطار العيون، مباشرة بعد تصويرها للفيديو التحريضي.