الرصد الوبائي … 5391 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و5757 حالة شفاء، و81 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 306 ألف و995 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 253 ألف و351 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5013 حالة.

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