أخبار 24/24
الرصد الوبائي … 5391 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و5757 حالة شفاء، و81 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 306 ألف و995 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 253 ألف و351 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5013 حالة.
الدار البيضاء سطات +1706
الرباط سلا القنيطرة +948
سوس ماسة +656
طنجة تطوان الحسيمة +486
الشرق +462
مراكش أسفي +356
كلميم واد نون +200
درعة تافيلالت +155
بني ملال خنيفرة +133
العيون الساقية الحمراء +131
فاس مكناس +129
الداخلة وادي الذهب +29