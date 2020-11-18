بطولة الموسم المقبل ب18 فريقا

خلص اجتماع مصغر بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الثلاثاء، إلى زيادة عدد أندية القسمين الأول والثاني، بداية من الموسم المقبل، مع بحث صيغة لتدبير الاشكالات القانونية في اجتماع المكتب الجامعي الموسم المقبل.

وحضر الاجتماع فوزي لقجع وجمال السنوسي وعبد السلام بلقشور ومحمد جودار.

وقال مصدر مسؤول بالعصبة الإحترافية إن المقترح قدمه فوزي لقجع، ووافق عليه الاعضاء الحاضرون، في انتظار عرضه على مصادقة المكتب الجامعي.

وطلبت الجامعة من الأندية تقديم ملتمس بهذا الشأن، لتجاوز الاشكالات القانونية، التي يطرحها رفع عدد الأندية، والذي يتعارض مع قانون المنافسات.

وسبق لمسؤولين بالأندية النازلة أن أكدوا أنهم تلقوا وعودا بإلغاء النزول قبل نهاية الموسم الماضي.

عبد الاله المتقي