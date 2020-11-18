اللقاح الأمريكي-الألماني فعال بنسبة 95 % وفق نتائج للتجربة السريرية

أعلنت شركتا فايزر وبايونتيك ان لقاحهما المشترك فعال بنسبة 95 % للوقاية من كوفيد-19 بالاستناد إلى النتائج الكاملة لتجربة سريرية واسعة النطاق.

وكانت النتائج الجزئية لهذه التجربة التي نشرت الأسبوع الماضي اظهرت فاعلية “تزيد عن 90 %”.

وفي التفاصيل، أصيب 162 من أفراد مجموعة تلقت لقاحا وهميا بمرض كوفيد-19 في مقابل ثمانية فقط من أفراد المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي.

وستطلب فايزر ترخيصا لتسويق اللقاح “في غضون أيام قليلة” ومن الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير.