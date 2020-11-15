الزيات يرفع الراية البيضاء ويقدم استقالته

كما أشارت الصباح قبل أيام، أبلغ جواد الزيات، رئيس الرجاء الرياضي، مساء اليوم الأحد، أعضاء مكتبه المسير، بتقديم استقالته، بسبب المشاكل المالية الكبيرة التي بات يتخبط فيها النادي أخيرا.

وعلمت الصباح أن رئيس الرجاء، طالب أعضاء المكتب بإيجاد رئيس جديد، قبل بداية دجنبر المقبل، داعيا إلى عقد جمع استثنائي لانتخاب رئيس جديد.

وحسب معلومات الصباح، فإن تشبث لاعبي الرجاء بتوصلهم بمستحقاتهم العالقة، كلها دون نقصان، كان من الأسباب التي جعلت الرئيس يفكر في تقديم استقالته، خاصة بعد غضب بعض أساسيي الفريق وتهديدهم بالإضراب.

وشنت شريحة مهمة من جماهير الرجاء، أخيرا، حملة انتقادات للزيات، بسبب رفضه إجراء انتدابات، مبررا ذلك بالأزمة المالية.