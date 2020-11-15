الجيش المغربي يدمر آلية لحمل الأسلحة تابعة للبوليساريو

ردت عناصر القوات المسلحة الملكية على استفزازات عبر إطلاق النيران من طرف مليشيات “البوليساريو” على طول الجدار الأمني، بحسب ما أفاد به منتدى “القوات المسلحة الملكية-المغرب”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “منذ 13 نونبر 2020، قامت ميليشيات البوليساريو باستفزازات عبر إطلاق النيران على طول الجدار الأمني دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف القوات المسلحة الملكية”.

وأضاف المنتدى أنه، وتنفيذا لأوامر بعدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوع، فقد ردت العناصر الباسلة للقوات المسلحة الملكية بشكل حازم على هذه الاستفزازات، ما خلف تدمير آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس.